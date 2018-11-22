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Spor

Altınordu'ya Afyon ikazı

İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde kümede kalma mücadelesi veren Afjet Afyonspor'la karşılaşacak Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, oyuncularını rakibi küçümsememeleri konusunda uyardı

22 Kasım 2018 14:18

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de pazar günü evinde kümede kalma mücadelesi veren Afjet Afyonspor\'la karşılaşacak Altınordu\'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, oyuncularını rakibi küçümsememeleri konusunda uyardı. 
Ligin yeni ekiplerinden olan Afyonspor\'un son 4 maçını kaybettiğini ve acilen 3 puana ihtiyaç duyduğunu dile getiren Hüseyin Eroğlu öğrencilerine,  \"Rakibimiz can derdinde. Son derece dikkatli olmalıyız. En ufak bir hata pahalıya mal olabilir. Play-Off yarışından kopmamak adına çok önemli bir maça çıkacağız. Bunu aklınızdan çıkarmayın\" mesajı verdi. Kırmızı-lacivertlilerde cezalı sağ kanat Sefa dışında eksik yok.

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