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Spor

Altınordu'nun kozu deplasman

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü İstanbulspor'a konuk olacak Altınordu, deplasman performansına güveniyor

18 Ekim 2017 14:41

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de cumartesi günü İstanbulspor\'a konuk olacak Altınordu, deplasman performansına güveniyor. Şimdiye kadar gurbette oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alan Altınordu, topladığı 9 puanla dış saha sıralamasında 18 takım arasında zirvede yer alıyor.
Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, iç sahaya oranla deplasmanda daha fazla puan topladıklarını belirterek, \"İstanbulspor ligin yeni ekiplerinden ancak birlikte oynayan futbolculardan kurulu, oyun sistemi olan bir takım. Bunu avantaja çevirebiliyorlar. Son maçlarını kaybettiler, telafi etmek isteyecekler. Biz de yine kazanmaya gideceğiz\" dedi.
İstanbulspor\'u çalıştıran İzmirli teknik adam Yalçın Koşukavak ise futbolseverlere keyifli bir müsabaka izleteceklerini söyledi. Altınordu\'nun hem kulüp politikası hem de takım anlamında planlı olduğunu ifade eden Koşukavak, \"Ligin en genç iki ekibi karşılaşacak. Onlar 21.5 yaş ortalamasıyla mücadele ediyor, biz 23 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Altınordu bizden genç ancak lig deneyimi açısından daha tecrübeliler. Altyapıda birlikte oynamış futbolcularla mücadele etmenin avantajına sahipler. Biz ligin ekonomik olarak en ucuz takımıyız. İzmirli olduğum için böyle maçlar benim açımdan zor geçiyor\" diye konuştu.

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