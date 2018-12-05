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Spor

Altınordu'nun golcü şanssızlığı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü Adanaspor'u konuk edecek Altınordu, bu sezon forvetlerinden gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı

05 Aralık 2018 14:23

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de cumartesi günü Adanaspor\'u konuk edecek Altınordu, bu sezon forvetlerinden gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. 
Son olarak 2-1\'lik skorla kazanılan Altay derbisinde sol ayak bileğine darbe alan Serdar Deliktaş\'tan en az 2 hafta yararlanamayacak kırmızı-lacivertlilerde Enes Kubat ve Kemal Rüzgar da ciddi sakatlıklar geçirdi. Ligin 3\'üncü haftasında oynanan Kardemir Karabükspor müsabakasında talihsizlik yaşayan Enes\'in sağ diz arka çapraz bağında yırtık tespit edildi. Tecrübeli golcü ilk yarıyı kapattı. 
Ardından 9\'uncu haftadaki Eskişehirspor maçında bu kez Kemal teknik ekibi üzdü. Maçın 72\'nci dakikasında acılar içinde yerde kalan 23 yaşındaki futbolcunun sol diz ön ve arka çapraz bağları koptu. Almanya\'da operasyon geçiren Kemal\'İn sezonu kapattığı açıklandı. Altay karşılaşmasının 31\'inci dakikasında oyunu terk eden Serdar\'ın durumu da teknik heyetin planlarını bozdu. Altınordu\'da 3 golcünün yokluğunda teknik direktör Hüseyin Eroğlu\'nun kalan haftalarda en önemli hücum silahı Sefa Yılmaz olacak. 
 

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