Altınordu'nun Afyonspor sınavı

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de son olarak deplasmanda Ümraniyespor\'la 0-0 berabere kalan Altınordu yarın evinde ligin yeni ekiplerinden Afjet Afyonspor\'la karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayacak müsabakayı Özgüç Türkalp yönetecek. Karşılaşmanın biletleri VIP 70, numaralı tribün 20, misafir seyirci tribünü 15 TL\'den satışa sunuldu. Kırmızı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı sağ kanat Sefa forma giyemeyecek. Ligde son 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Play-Off yarışındaki 17 puanlı Altınordu, son 4 maçını kaybeden ve averajla düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan 11 puanlı rakibini yenerek iddiasını sürdürmek istiyor.

