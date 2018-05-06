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Spor

Altınordu'nun 53 kabusu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1

06 Mayıs 2018 16:29

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de son hafta evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'la 1-1 berabere kalarak Play-Off biletini rakibine kaptıran Altınordu, geçen sezon olduğu gibi yine 53 puan toplayarak üçlü averajla ilk 6\'ya kalmayı kıl payı kaçırdı.
Geçen sezon 53 puanı paylaşan üç takımdan Göztepe ve Giresunspor Play-Off\'a yükselirken, Altınordu iki rakibiyle oynadığı maçlarda aldığı skorların hesaplanmasıyla potanın dışında kaldı. Bu sezon ise 53 puan toplayan Gazişehir Gaziantep ve Erzurumspor adlarını ilk 6\'ya yazdırıp Süper Lig umutlarının sürdürürken, Şeytan yine erken havlu atmak zorunda kaldı.
Son 4 sezonda üçüncü kez Play-Off\'u az bir farkla kaçıran Altınordu, bu kez son düzlükte kötü bir grafik çizdi. 2015\'te son 10 maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik almasına rağmen ilk 6\'yı 1 puanla ıskalayan kırmızı-lacivertliler, 2017\'de ise son 9 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etmesine karşın averajla Play-Off biletini kaçırdı. Şeytan bu sezon ise ikinci yarının başında mühtiş bir çıkış yakalayıp ilk 2 hesapları yapmasına rağmen son 6 haftada sadece 1 galibiyet alarak farklı bir tablo çizdi. Üzgün olduklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, \"Futbol adına her şeyi yapsak da golü atamayınca olmuyor\" dedi.
ÖZKAN\'IN AÇIKLAMALARI TARTIŞILIYOR
ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan\'ın hafta içinde, \"Süper Lig hedefimiz yok\" şeklindeki açıklamalarının futbolcuları olumsuz etkileyip etkilemediği tartışma konusu oldu.
Başkan Özkan\'ın 2020 yılında Süper Lig\'e yükselmeyi hedeflediklerini söyleyerek, \"Daha önce çıkarsak da parayı alıp tekrar düşeceğiz\" ifadelerini kullanmasının takımın motivasyonunu bozduğu iddia edilirken, yöneticiler ise Başkan Özkan\'ın Play-Off ve şampiyonluk için ekstra prim belirlediğini ve Süper Lig\'i istediğini dile getirdi.

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