Altınordulu Rıdvan'a talip var

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Altınordu\'da tecrübe kazanması için pilot takım Niğde Anadolu FK\'ya kiralanacağı açıklanan genç ön libero Rıdvan Özdemir için TFF 2\'nci Lig ekibi Samsunspor resmi teklif sundu.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Samsunspor\'un genç futbolcu için Altınordu\'ya bonservis ücreti ödeyeceği kaydedildi. Altınordu yönetimi Samsunspor\'a Rıdvan\'ın yanı sıra, 250 bin Euro bonservis bedeli belirlediği stoper Seydi Karasoy\'u da önerdi.

Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, İzmir\'e gelerek Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan\'la bir görüşme yapacak ve aynı zamanda altyapı hamlesi için tesisleri inceleyecek. Kırmızı-lacivertliler, Seydi gibi Rıdvan için de 250 bin Euro bonservis bedeli belirledi. 22 yaşındaki Rıdvan için Süper Lig\'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Spor Toto 1\'inci Lig\'e düşen Gençlerbirliği\'nin de menajerler aracılığıyla nabız yokladığı bildirildi.