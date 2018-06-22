T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordulu Mirkan'a piyango

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1

22 Haziran 2018 13:52

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu\'da geçen sezon attığı 13 golle tüm dikkatleri üzerine çeken gurbetçi forvet Mirkan Aydın, kariyerinin en iyi tekliflerinden birini aldı. İzmir ekibiyle sözleşmesi sona ermesiyle bonservisini eline alan Mirkan\'a Birleşik Arap Emirlikleri\'nden bir kulübün 400 bin Euro teklif ettiği öğrenildi. Golcü oyuncunun büyük ihtimalle bu teklifi kabul ederek Türkiye\'den ayrılacağı ifade edildi. Futbolcularına yüksek rakamlar ödemeyen Altınordu, Mirkan\'la sözleşme yenileme konusunda umudunu kaybetti.
Kırmızı-lacivertliler golcü arayışında Medipol Başakşehir\'den Atabey Çiçek ve Bursaspor\'dan Sinan Bakış\'ı gündeminde tutuyor. Gazişehir Gaziantep\'ten stoper Sinan, Denizlispor\'dan orta saha oyuncusu Atakan ve Manisaspor\'dan stoper Mehmet Enes\'le el sıkışan Altınordu, prensip anlaşmasına vardığı Atiker Konyasporlu orta saha oyuncusu Recep ve Bandırmasporlu ön libero David Deniz\'e gelecek hafta imza attırmayı planlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA SPOR TotoLigAltınorduMirkan AydınMirkan Birleşik Arap EmirlikleriEuroGolcüTürkiyeFutbolcularınaAltınordu MirkanKırmızılacivertlilerMedipol Başakşehir AtabeyBursaspor Sinan BakışGazişehir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24