Altınordulu gençler Niğde yolcusu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu\'da geçen sezon deneyim kazanmaları için kiralık olarak alt liglerdeki farklı kulüplere gönderilen genç futbolcular yeni sezonda 2. Lig\'de Kırmızı-Lacivertlilerin pilot takımı olan Niğde Belediyespor\'da oynayacak. Erzin Belediyespor\'a kiralanan Arda Hilmi Şengül, İzlem Anıl Balakkız, Onur Demir, Kızılcabölükspor\'a kiralanan Alper Kadir Duruk, Ankara Adliyespor\'a kiralanan Berk Erel, Pazarspor\'a kiralanan Cihad Ateş, Göztepe\'ye kiralanan İbrahim Çağrı Oğuz, Kastamonuspor 1966\'ya kiralanan Seydi Kayasoy, Osmaniyespor\'a kiralanan Süleyman Güneş ve Sarıyer\'e kiralanan Yusuf Yalçın Arslan yeni sezonda Niğde ekibinde top koşturacak.

BAŞKAN SEYİT MEHMET ÖZKAN: \"EVLATLARIMIZ BİR NEVİ ŞARK HİZMETİ YAPACAK\"

Başkan Seyit Mehmet Özkan, Niğde temsilcisiyle yaptıkları anlaşma sonrası kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

\"Geçen sezon 19-20 yaş grubundaki evlatlarımızın 1. Lig\'e henüz hazır olmadıklarını gördük. U21 Ligi\'nin ise havası çok kötü, mutsuz futbolcular ligi gibi. Oyuncularımız da üzerine koymuyorlar. Kulübün yeni adı Niğde Anadolu FK olacak. Niğde küçük, sevimli bir Anadolu kenti. Egeliler için iyi bir dönüşüm yeri. Niğde, Altınordu hazırlayıcı takımı olacak. Evlatlarımız bir nevi şark hizmeti yapacak. Sınıfı geçenler Altınordu A takımına geçecekler. Altınordu Süper Lig’e çıktıktan sonra Niğde Anadolu FK da 1. Lig’e çıkacak.\"