Altınordu'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig 20\'nci hafta maçında Balıkesirspor Baltok\'u konuk eden Altınordu, Afrin\'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek amacıyla maçtan önce yapılan seremonide İstiklal Marşı okunurken ellerindeki zeytin dallarını kalplerinin üzerine koyarak, \"Gönlümüz Afrin\'de\" mesajı verdi. İki takım futbolcuları sahaya, \"Kalbimizle, Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız\" pankartıyla çıkarken futbolseverler tribünlerde Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

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