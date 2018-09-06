Altınordu'dan TBMM Başkanı Yıldırım'a ziyaret

İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım\'ı ziyaret etti. Çankaya Köşkü\'nde gerçekleşen ziyarete İzmir Milletvekili Alpay Özalan da eşlik etti. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Altınordu\'yu yakından takip ettiğinin altını çizerek, \"Altınordu başarılı bir milli projedir. Bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak, bana göre görevlerin en kutsalıdır. Milli takımlarımıza kazandırılan oyuncular, bir çok yetenekli gencin ülkemizi temsil ederek yurt dışına çıkması ve uluslararası turnuvalar herkesin gurur duyacağı işler. Başkan Seyit Mehmet Özkan\'a ben de yürüdüğü bu yolda başarılar diliyorum\" dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım\'a yeni görevi için hayırlı olsun dileklerinde bulunan Seyit Mehmet Özkan, \"Altınordu projemizin ilk gününden bu yana yanımızda yer alan Sayın Binali Yıldırım, U12 İzmir Cup ve Kalimerhaba Cup açılışları için İzmir\'e gelerek bizleri onurlandırmıştı. Bu ziyaretimizle ülkemizin yerli ve milli projesi Altınordu\'nun öz kaynak sistemini kendisine bir kez daha detaylı olarak anlatma fırsatı da elde ettik. Türkiye Cumhuriyeti\'nin son Başbakanı sıfatıyla Cumhuriyet tarihine ismini yazdıran Sayın Başbakanımızın, TBMM Meclis Başkanlığı görevinde de çok önemli hizmetler yapacağına inancımız sonsuzdur. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI