Altınordu'dan Standard Liege'e Erce sitemi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kaleci Erce Kardeşler\'e talip olan ancak transfer etmeyen Standard Liege Kulübü\'nün başkanı Bruno Venanzi\'ye sitem dolu bir açıklama yayınladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yer alan metinde önce kendini tanıtan Seyit Mehmet Özkan, \"Uzun iş yaşamımızda her şeyi gördük. Kazandık, kaybettik. En büyük değerimiz hayata pozitif bakışımız ve iç motivasyonumuz. Siz benim değil ama 24 yaşında bir gencin hayata dair motivasyonunu düşürdünüz. 24 yaşında bir gencin hayallerine darbe vurdunuz. Onun yetişkinlere olan inancını yaraladınız\" dedi.

Altınordu Başkanı Özkan, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

\"Erce\'yi mayıs ayında Belçika\'ya davet ettiniz. Takımınızın son maçına götürdünüz ve ardından yemeğe aldınız. Çocuğa, \'Seni kesinlikle istiyoruz, alacağız\' dediniz. Erce\'ye karşı çok saygısız davrandınız bay başkan. Altınordu\'yu ise görmezden geldiniz, küçümsediniz. Üç ay hep aynı sözlerle işi askıda tuttunuz. Dün son gündü. Bir teklifle gelirsiniz diye bekledim. Her türlü ödeme planınızı kabul edecektim. Önemli olan para kazanmak değil verdiğimiz sözü tutmaktı. Koskaca adamlar bir delikanlıya mahçup olduk. Sizi UEFA ve FIFA\'ya şikayet edeceğim bay başkan. Maddi hiç bir şey beklemiyorum, sadece saygısız davranmanızın futbol dünyası tarafından bilinmesini istiyorum, hepsi bu. Erce asla sizin başında olduğunuz kulübün formasını giymeyecek. Size selamlar, saygılar, başarılar dilemiyorum. Allah sizi bildiği gibi yapsın.\"

KERİM AVCI GAZİANTEP\'TE

Altınordu\'dan ayrılıp ilk etapta Eskişehirspor\'la anlaşan ancak siyah-kırmızılıarın transfer yasağı nedeniyle lisansı çıkarılamayan Kerim Avcı, transfer döneminin son gününde Gazişehir Gaziantep\'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli forvet arkasının serbest kalması için Gaziantep temsilcisi Altınordu\'ya 300 bin TL ödeme yaptı.