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Spor

Altınordu'dan seri sonu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamayıp Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, galibiyet serisini 5 haftaya çıkaramamanın üzüntüsünü yaşıyor

17 Şubat 2018 15:58

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de evinde 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamayıp Samsunspor\'la 1-1 berabere kalan Altınordu, galibiyet serisini 5 haftaya çıkaramamanın üzüntüsünü yaşıyor. Karşılaşamın ilk yarısında istedikleri agresif, canlı ve tempolu oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, \"Rakibimiz 1 puan almak için savunma yaparak oyunun temposunu düşürdü. Topa sahip olduk ancak istediğimiz oyunu bir türlü sergileyemedik\" dedi.
İkinci 45 dakikada oyunu hızlandırmak için hamleler yaptıklarını ifade eden Eroğlu, \"Kanatlardan ataklar yaparak sonucu gitmek istiyorduk. Dersimize çalışmıştık. Çok pas hatası yaptık. Uzun süre gol atamadık, ancak golü güzel bir dakikada bulduk. Daha sonra rakip yabancı oyuncularını sahaya sürerek uzun toplarla etkili oldu. Duran toptan bir gol yedik. Kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüz. Salı günü Gaziantepspor deplasmanında galibiyet arayacağız\" diye konuştu.
Altınordu, ligde 33 puana ulaştı.

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