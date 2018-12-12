Altınordu'dan Özgener'e ziyaret

İZMİR, (DHA) -

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, geçen nisan ayında göreve seçilen İzmir Ticaret Odası (İTO) Başkanı Mahmut Özgener\'e ziyarette bulundu.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge ve İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez\'in katıldığı ziyarette, İTO yöneticileri Cemal Elmasoğlu ile Emre Kızılgüneşler de yer aldı. Başkan Özkan, daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı görevini de yürüten Özgener\'e hem öz kaynak organizasyonu, hem de Uluslararası U12 İzmir Cup hakkında bilgiler verdi. 2 yıl önceki turnuvada oğlunun da forma giydiğini hatırlatan Özgener, U12 İzmir Cup için, \"İzmir\'in marka değerine önemli katkıları olan bir organizasyon\" açıklamasını yaptı. Özgener, bugüne kadar yapılan sistemli çalışmalar ve yatırımlar için de Özkan\'a teşekkür etti. Özkan ziyaretin sonunda Özgener\'e U12 İzmir Cup ile ilgili bir fotoğraf hediye hediye etti.

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Altay ve Adanaspor galibiyetleriyle 1. Lig\'de çıkışa geçen Altınordu\'ya Boluspor deplasmanı öncesi orta saha oyuncusu Alican\'dan iyi haber geldi. Adanaspor müsabakasının 20. dakikasında sol dizinden sakatlanıp ikinci devrede oyuna devam edemeyen genç oyuncunun MR\'ı temiz çıktı. Herhangi bir yırtık ya da kopmaya rastlanmaması teknik heyete derin nefes aldırdı. Alican\'ın ağrılarının sürdüğü ancak oynamasında bir engel olmayacağı belirtildi. Şeytan\'da cezalı stoper Sinan\'ın yerine Recep forma giyecek.

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