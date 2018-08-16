Altınordu'dan futbolseverlere çağrı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de cumartesi günü Gençlerbirliği\'ni konuk edecek Altınordu, İzmirli futbolseverlerden destek istedi. Leicester City\'e transfer olan Çağlar Söyüncü, Roma\'da top koşturan Cengiz Ünder ve Fenerbahçe\'ye imza atan Barış Alıcı ile Berker Özer gibi isimleri futbola armağan eden kırmızı-lacivertliler, İzmir\'e kombine çağrısında bulundu. Altınordu CEO\'su Barış Orhunbilge, iyi futbol ve yıldız adaylarını izlemek için İzmirliler adına Altınordu karşılaşmalarının önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Numaralı tribünün iç saha maçları için kombinelerin 250, VIP tribünün de bin TL olduğunu ifade eden Orhunbilge, \"Cumartesi günü evimizde Gençlerbirliği\'ni konuk edeceğiz. Numaralı tribünün biletleri 20 TL olacak, 17 maça göre hesapladığımızda 340 TL\'ye gelecek. Ancak kombine alanlar toplam 250 TL karşılığında iç sahadaki tüm maçlarımıza gelecek\" dedi.

Altınordu\'da üyelik dönemini de başlattıklarını vurgulayan Barış Orhunbilge, \"Kulübümüz adına altın üyelik, gümüş üyelik ve bronz üyelik projelerini başlattık. Altın üyelik 10 bin, gümüş üyelik 7 bin, bronz üyelik de 4 bin TL olarak belirlendi. Üyeler VIP kombine biletten, şampiyonluk posterinde yer alma, şampiyonluk maçına ücretsiz seyahat etme, imzalı forma, statta otopark alanı ve lisanslı ürünlerde yüzde 20 indirim sağlama gibi avantajları elde edecek. Bugüne kadar Türkiye\'nin her yerinden futbolseverler Altınordu\'ya destek olmak için bizimle iletişime geçti. Biz de üç farklı üyelik sistemini hayata geçirdik. Yarattığımız sinerji taraflı tarafsız herkesin sempatisini kazandı. Bu organizasyona katkı sağlamak isteyenler üyelik sistemi içinde bir parçamız olacak. Türk gençleri için çıktığımız yolda bizlerle birlikte yürüyebilecek\" ifadelerini kullandı.