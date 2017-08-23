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Spor

Altınordu'da yeni transfer Deniz Vural'a zaman lazım

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de cuma günü deplasmanda Balıkesirspor'la karşılaşacak Altınordu'da son transfer Deniz Vural'ın henüz forma giymeye hazır olmadığı belirtildi

23 Ağustos 2017 17:21

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de cuma günü deplasmanda Balıkesirspor\'la karşılaşacak Altınordu\'da son transfer Deniz Vural\'ın henüz forma giymeye hazır olmadığı belirtildi.
Sakatlıktan çıkan gurbetçi orta saha oyuncusunun idman eksiğini kapatmak üzere olduğunu belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, \"Balıkesirspor deplasmanında oyuncumuzun kadroda yer alması zor gözüküyor, ancak milli maç arasında hazır hale gelecek. Özel çalışmalar da yapıyor.
En kısa sürede eksiklerini kapatacak\" dedi.
El bileğindeki ağrıları nedeniyle Ankaragücü maçında riske edilmeyen kaleci Berke\'nin doktor raporunda ciddi bir soruna rastlanmadığını söyleyen Hüseyin Eroğlu, \"Sakatlıktan çıkan Erdoğan, Ankaragücü karşısında görev aldı. Tedavisi süren Enis de düz koşulara başladı. Alican\'ın maçtan sonra ağrıları vardı, bir gün dinlendirdik. Balıkesirspor birbirini tanıyan oyunculardan kurulu güçlü bir ekip. Biz de birlikte oynayınca çok güçlüyüz. Kendi futbolumuzu sergileyip kazanmak istiyoruz\" diyerek sözlerini tamamladı.

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