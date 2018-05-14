Altınordu'da transfer çalışmaları sürüyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'da geçen sezon olduğu gibi tam yetkili olarak iç transfer görüşmelerine başlayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, iki futbolcuyla masaya oturdu.

İzmir ekibiyle sözleşmesi sona erecek iki isimden ön libero Deniz Vural\'a emekleri için teşekkür eden ve gurbetçi futbolcuyla vedalaşan Hüseyin Eroğlu, diğer ön libero Berkay Samancı\'yla 1 yıllık anlaşma sağladı.

Devre arasında Grandmedical Manisaspor\'dan eski takımı Altınordu\'ya dönen Berkay, yeni sezonda gençlere ağabeylik yapacak. Sezon başında Alanyaspor\'dan transfer edilen Deniz, kırmızı-lacivertli formayla 29 maçta 1 gol attı. Berkay ise yarım sezonda 15 kez şans buldu. Altınordu\'da gurbetçi kanat oyuncusu Erdoğan, Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor\'la anlaşırken, kaptan Serkan da takımdan ayrılma kararı almıştı.

