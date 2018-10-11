Altınordu'da Sinan formayı bırakmadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu\'da sezon başında yuvaya dönen stoper Sinan Osmanoğlu, kaleci Erce\'yle birlikte takımın en istikrarlı ismi olarak dikkat çekti. Gazişehir Gaziantep\'te geçirdiği 1 sezonluk aranın ardından daha önce 5 sezon formasını giyip kaptanlığını yaptığı Altınordu\'ya dönen tecrübeli savunmacı, ilk 8 maçta 720 dakika oyunda kaldı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu\'nun vazgeçmediği isimlerin başında gelen 1.97 boyundaki Sinan, hem hava toplarında hem de ikili mücadelelerdeki performansıyla alkış topladı. Kırmızı-lacivertlilerde Sinan\'dan sonra en fazla forma şansı bulan futbolcu 714 dakika yine savunmadan stoper Hasan oldu.

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