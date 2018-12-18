T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu'da Sefa sözünü tuttu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -  Spor Toto 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Boluspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu'da müsabaka öncesi takım arkadaşlarına gol sözü veren Sefa Yılmaz, rakip fileleri sarsarak sözünü tuttu

18 Aralık 2018 17:58

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - 
Spor Toto 1\'inci Lig\'in 16\'ncı haftasında deplasmanda Boluspor\'la 1-1 berabere kalan Altınordu\'da müsabaka öncesi takım arkadaşlarına gol sözü veren Sefa Yılmaz, rakip fileleri sarsarak sözünü tuttu.
Daha önce formasını giydiği eski takımlarına karşı çıktığı maçlarda Kayserispor, Trabzonspor ve Gaziantepspor\'un ağlarını havalandıran Sefa, Boluspor\'u da boş geçmedi. Kırmızı lacivertli formayla ligde ilk golünü kaydeden deneyimli sağ kanat, maçın 29\'uncu dakikasında attığı şık kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. İzmir temsilcisi sahadan beraberlikle ayırlmasına rağmen Sefa, son haftalarda yükselen performansıyla alkış topladı.
Altınordu pazartesi günü evinde Giresunspor\'la oynayacağı ilk yarının son maçı öncesi stoper Sinan\'ın cezası sona ererken, sağ kanat Murat cezalı durumda. Oğulcan, Serdar, Ali Mert ve Enes\'in ise tedavileri sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHATotoLigBolusporAltınorduSefa YılmazDahaKayserispor TrabzonsporGaziantepsporSefa BolusporKırmızıSefaGiresunsporSinanMuratOğulcan Serdar Ali MertEnes
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24