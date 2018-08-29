Altınordu'da sakatlık şoku

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de ilk 3 haftadan 2 puan çıkararak 13\'üncü sırada yer bulan Altınordu, iki önemli oyuncusunun sakatlanmasıyla sıkıntıya girdi.

Kırmızı-lacivertlilerde Karabükspor deplasmanı öncesi son idmanda sağ üst adalesinden sakatlanan ve kadroya alınmayan sağ kanat Sefa Yılmaz\'da kısmi yırtık tespit edildi. Deneyimli futbolcunun 2-3 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.

Karabük deplasmanında ikinci yarıda İzmir ekibinin beraberlik golünü attığı sırada kaleciyle çarpışarak sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan forvet Enes Kubat\'tan da kötü haber geldi. Sağ diz arka çapraz bağında yırtık ve zorlanma tespit edilen Enes\'in en az 1.5 ay takımdan ayrı kalacağı belirtildi. Enes ameliyet olursa sahalara dönüşü uzayacak. Altınordu, pazar günü evinde Denizlispor\'u ağırlayacak.