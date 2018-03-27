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Spor

Altınordu'da sakatlık sıkıntısı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'nci Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altınordu'ya 3 genç futbolcusundan kötü haber geldi

27 Mart 2018 15:31

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'nci Lig\'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altınordu\'ya 3 genç futbolcusundan kötü haber geldi. 
Geçen hafta Ümit Milli Takım kampına katılan sağ kanat Barış ve kaleci Berke kampta sakatlanarak İzmir\'e döndü. Antrenmanda Berke\'nin sol el bileğinde ağrılar oluşurken, Barış\'ın ise sağ kasığında çekme meydana geldi. Riske edilmeyerek ay-yıldızlı ekibin kadrosundan çıkarılan milli futbolcuların tedavilerine başlandı.
Kırmızı-lacivertlilerde forvet Fatih ise idmanda sol ayak bileğini burkarak sakatlar kervanına katıldı. Yoğun tedavi uygulanan üç futbolcudan bileğinde ödem oluşan Fatih\'in bu hafta Giresun deplasmanında forma giymesinin zor olduğu, Barış ve Berke\'nin durumlarının önümüzdeki günlerde netleşeceği bildirildi. 
Altınordu\'da Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan sol bek Yusuf ise bugün Alanya\'da Malta ile oynanacak U21 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçının ardından takıma katılacak.
 

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