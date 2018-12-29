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Spor

Altınordu'da sakatlar dönüyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sakat oyuncuların devre arasında tamamen iyileşmesi bekleniyor

29 Aralık 2018 16:54

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'da sakat oyuncuların devre arasında tamamen iyileşmesi bekleniyor. Kırmızı-lacivertlilerde sezon başında sakatlanan sol bek Ali Mert ve forvet Enes Kubat\'ın yanı sıra son haftalarda sakatlıklar yaşayan forvet Serdar Deliktaş ile ön libero Oğulcan\'ın ikinci yarıda formalarına kavuşacakları ifade edildi. 
Yönetim, \"Ara transfer döneminde fazla takviye yapmayacağız. İyileşen oyuncularımızı yeni transfer olarak görüyoruz. Alternatifli bir kadroya sahibiz\" diye konuştu.
İzmir ekibinde çapraz bağları kopan gurbetçi golcü Kemal ise ameliyat olarak sezonu kapatmıştı. Altınordu, 2 Ocak\'ta Antalya\'da kampa girecek.

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