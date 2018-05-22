Altınordu'da Kerim Avcı tehlikesi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'da geride bıraktığımız sezon attığı 16 golle takımın tüm dikkatleri üzerine çeken Kerim Avcı\'nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen her an yuvadan uçabileceği öğrenildi. Sezon başında Süper Lig temsilcisi Demir Grup Sivasspor\'dan eski kulübüne dönen gurbetçi futbolcunun mukavelesinde, \"300 bin TL getirirse serbest kalır\" maddesi bulunduğu belirtildi.

Ligdeki pek çok kulübün yanı sıra Süper Lig\'den de talipleri olan Kerim\'in İzmir ekibinde mutlu olduğu ancak cazip bir teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceği ifade edildi. Altınordu\'da kariyerinin en parlak dönemini geride bırakan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu gol krallığı yarışında kendisi gibi 16 kez rakip fileleri sarsan Denizlisporlu Mehmet Akyüz\'le birlikte en başarılı iki yerli futbolcudan biri oldu.

ESKİ DOSTLAR BULUŞTU

Altınordu\'da 1980\'li yıllarda top oynamış futbolcular İzmir\'de iftar yemeğinde bir araya geldi. İzmir\'in yanı sıra Almanya, Avusturya, Diyarbakır, Bursa ve Kuşadası\'ndan gelen takım arkadaşlar eski günleri yadederek hasret giderdi. Metin Gökalp, Mehmet Dinçel, Şener İlkme, Ali Öztürk, Sadık Seyhan, Raci Şengül, Ergun Kalabak, Veysel Taşkın, Metin Çelikdelen, Şükrü Galiboğlu, Sedat, Atom Karınca Ömer, Deniz Şengün, Muzaffer Abadan, Ali Albaş, Necip Koyuncuoğullarından, Metin Bayır, Kemal Şenoğullarından, Mecit Karaca, Coşkun Birtuna, Erkan Tanyeri, Orhan Kırıkçılar ve Avni Erkanlı\'nın katıldığı yemekte anılar tazelendi, dostluklar pekişti.

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