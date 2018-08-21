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Spor

Altınordu'da Kerim Avcı bilmecesi 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon Altınordu formasıyla 16 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken ve bu sezon öncesi İzmir ekibinden ayrılarak Eskişehirspor'la anlaşan Kerim Avcı'nın durumu belirsizliğini koruyor

21 Ağustos 2018 14:01

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de geçen sezon Altınordu formasıyla 16 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken ve bu sezon öncesi İzmir ekibinden ayrılarak Eskişehirspor\'la anlaşan Kerim Avcı\'nın durumu belirsizliğini koruyor. 
Eskişehirspor, Altınordu\'yla sözleşmesi devam eden Kerim\'in serbest kalması için gereken 300 bin TL\'yi henüz ödemedi. Es-Es, mali sorunlar nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkaramayınca ilk 2 maçında altyapı oyuncularıyla mücadele etti. Halen resmi olarak Altınordu\'nun futbolcusu olan Kerim\'in durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Kerim Avcı yeni sezon öncesi kendisine yapılan teklifi beğenmeyince gözden çıkartılmıştı.

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