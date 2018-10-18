Altınordu'da Kemal göreve hazır

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'da forvet Kemal Rüzgar, son haftalarda yükselen form grafiğiyle ilk 11\'e göz kırpıyor.

Kırmızı-lacivertli takımda attığı 2 golle en skorer oyuncu olan gurbetçi golcü, son olarak Göztepe ile oynanan hazırlık maçında rakip fileleri sarsarak teknik heyete, \"Göreve hazırım\" mesajı verdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu\'nun ilk 2 haftada ilk 11\'de sahaya sürüp daha sonra oynanan 6 karşılaşmanın 5\'inde yedek soyundurduğu, 1 kez de kadroya almadığı 23 yaşındaki santrfor formayı kapmak için yoğun çaba gösteriyor. Şeytan\'da forvette görev alan Serdar Deliktaş\'ın ise 1 golü bulunuyor.