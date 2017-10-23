Altınordu'da Eroğlu'ndan futbolculara uyarı

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de deplasmanda İstanbulspor\'a 2-0 yenilen Altınordu\'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, oyuncularıyla yaptığı toplantıda uyarılarda bulundu.

Adanaspor beraberliğinin ardından İstanbulspor mağlubiyetiyle iki haftada 5 puan kaybederek liderliğe yükselme şansını kaçıran Altınordu, 14 puanda kalarak 6\'ncı sıraya geriledi. Oyunculara oynadıkları futbolundan memnun olmadığını dile getiren Eroğlu, \"Bu ligde bir hedefimiz varsa herkes ona göre hareket etmeli. İdmanlarda doğru çalışıyoruz ancak iki haftadır bunu sahaya yansıtamıyoruz. İstatistiklerinizi inceleyip özeleştiri yapın\" mesajı verdi.

Samsunspor, Gaziantepspor ve Boluspor galibiyetlerinin ardından milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın kendilerini iyi gelmediğini anlatan tecrübeli teknik adam, \"Sorunun psikolojik olup olmadığını araştıracağız. Çözümü bularak yeniden bir galibiyet serisi yakalamalıyız. Herkesin birbirini yenebildiği bir ligdeyiz. Rakiplerin de bu hafta puan kayıpları yaşaması tesellimiz oldu ancak aynı zamanda fırsat kaçırmış olduk. Seyircimizin önünde Eskişehirspor\'u yenerek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyoruz\" dedi. İzmir ekibinde tedavisi süren ön libero Oğulcan\'ın bu haftada forma giyemeyeceği öğrenildi.

KUPADA RAKİP KARS 36 SPOR

Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur maçında yarın evinde Kars 36 ile karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı\'ndaki müsabaka saat 16.00\'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatı numaralı tribün 15 TL, VIP 30 TL olarak belirlendi. İzmir ekibi önceki turda evinde Sultanbeyli Belediyespor\'u 1-0 mağlup etmişti. Bölgesel Amatör Lig\'de mücadele eden Kars temsilcisi ise kupada Iğdır Arasspor, Muşspor ve Balıkesirspor Baltok\'u eledi.