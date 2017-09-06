Altınordu'da Çağlar Söyüncü sevinci

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- ALTINORDU\'nun Türk futboluna kazandırdığı genç stoper Çağlar Söyüncü, A Milli Takım\'ın dün Eskişehir\'de Hırvatistan\'ı 1-0 mağlup ettiği maçta sergilediği performansla futbolseverlerden alkış topladı.

İlk 11\'de sahaya çıkıp 90 dakika rakip forvetlere göz açtırmayan Çağlar, teknik direktör Mircea Lucescu\'nun güvenini boşa çıkarmazken, ay yıldızlı ekibin vazgeçilmez isimlerinden biri olacağını gösterdi. Çağlar, Hırvatistan karşısında en çok ikili mücadele kazanan ve en çok pozisyon uzaklaştıran futbolcu oldu. Oyun ve saç stiliyle Barcelona\'nın efsane kaptanı Puyol\'a benzetilen Çağlar için sosyal medyada, \"A Milli Takım\'ın stoperde ilk tercihi Çağlar olmalı, harika bir oyuncu, gecenin gizli kahramanı, maçın yıldızı\" yorumları yapıldı.

Çağlar\'ın performansıyla gururlanan Altınordu, genç stoperin milli maçlar sayesinde Avrupa piyasasındaki değerini artırmasına da seviniyor. İzmir temsilcisi, geçen sezon 2.5 milyon Euro\'ya Bundesliga takımlarından Freiburg\'a sattığı 21 yaşındaki oyuncunun başka bir kulübe transferinden yüzde 25 pay alacak. Başkan Seyit Mehmet Özkan, Alman medyası tarafından geçen sezon Bundesliga\'da yılın 11\'ine seçilen Çağlar\'ın değerinin 20 milyon Euro\'yu aştığını açıklamıştı. Altınordu, Freiburg\'dan 2.5 milyon Euro bonservis ücretinin yanı sıra, sözleşmeye koyduğu özel maddelerle 800 bin Euro da bonus kazandı. Çağlar\'ın ismi geçen sezon Borussia Dortmund, Bayern Münih, Manchester United, Roma, Villarreal ve Lille gibi dev kulüplerle anılıyordu.

SIRADA BERKE VAR

Altınordu\'nun dolaylı ya da doğrudan yurt dışına göndereceği üçüncü ismin kaleci Berke Özer olması bekleniyor. İzmir ekibinin vitrine çıkardığı gençlerden Çağlar Freiburg\'a, Cengiz Ünder ise önce Medipol Başakşehir\'e, daha sonra Roma\'ya transfer olurken, Başkan Seyit Mehmet Özkan, 17 yaşındaki Berke\'nin transferi için İngiltere\'ye giderek bazı temaslarda bulunduğunu açıkladı. Özkan, Wembley Stadı\'nda İngiltere-Slovakya maçını da izledi. Bonservis bedeli 3 milyon Euro olarak belirlenen Berke, kısa vadede İngiltere\'de bir kulübe transfer olsa bile, sezonu Altınordu\'da geçirip, 18 yaşına girdikten sonra Ada\'ya gidecek. Berke\'ye, daha önce Manchester City talip olmuştu.

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