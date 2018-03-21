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Spor

Altınordu'da Avcı kalmak istiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de ikinci yarının flaş ekibi Altınordu'da attığı 15 golle takımını sırtlayan Kerim Avcı, önümüzdeki sezon kırmızı-lacivertli formayı Süper Lig'de terletmek istediğini söyledi

21 Mart 2018 16:05

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de ikinci yarının flaş ekibi Altınordu\'da attığı 15 golle takımını sırtlayan Kerim Avcı, önümüzdeki sezon kırmızı-lacivertli formayı Süper Lig\'de terletmek istediğini söyledi.
Kariyerinin en parlak dönemini geçiren gurbetçi futbolcu menajeri aracılığıyla Süper Lig\'den teklifler aldığını ancak sadece İzmir ekibinin başarısına odaklandığını ifade ederek, \"Ben ve takım arkadaşlarım kalan 6 maçı düşünüyoruz. Arzumuz direkt şampiyonluk, olmazsa da Play-Off\'tan çıkacağımıza inanıyorum. Hepimizin hedefi Süper Lig\'de oynamak ama bunu Altınordu çatısı altında gerçekleştirmek istiyoruz\" diye konuştu.
Son 5 haftada Boluspor, Adanaspor, İstanbulspor, Eskişehirspor ve Denizlispor (2) filelerini sarsan 28 yaşındaki forvet arkası, \"Attığım golleri ekstra çalışmalara borçluyum. İdmanlardan sonra en az 1 saat özel çalışıyorum. Takımda kanatlarda görev alan arkadaşlarımdan bana orta yapmalarını istiyorum. Gol vuruşu çalışıyorum. Bu antrenmanların meyvesini maçlarda topluyorum. Altınordu kendimizi geliştirebildiğimiz, performansımızı yukarı çeken bir kulüp. Daha önce de burada oynamış ve başarılı olmuştum. Buradaki sistem ve antrenman teknikleri çıtayı hep yukarı taşımamızı sağlıyor. Kulübümde çok mutluyum\" dedi.

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