Altınordu'da Atakan'a ceza yaramadı 

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'da sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, 3 maç kadro dışı kaldıktan sonra takıma dönmesine rağmen eski performansını yakalayamadı.

Ligin 4\'üncü haftasında İzmir\'de 4-0 kazanılan Denizlispor maçında eski takımına gol atan genç futbolcu, Denizlisporlu taraftarların önünde gerçekleştirdiği tahrik edici gol sevinci nedeniyle başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından 3 maç kadro dışı bırakıldı.

Ligdeki Gazişehir Gaziantep (D) ve Adana Demirspor ile kupadaki Pendikspor (D) maçlarında 18\'e alınmayan Atakan, bir sonraki hafta Hatayspor deplasmanında ilk 11\'de yer alarak formasına kavuştu. Ancak 19 yaşındaki futbolcu performansının giderek düşmesi nedeniyle son 3 karşılaşmada yedek soyundu. İzmir temsilcisinde, cezalı Sefa\'nın yokluğunda iç sahada oynanacak Afjet Afyonspor maçında Atakan görev bekliyor.