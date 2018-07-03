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Spor

Altınordu'da Anıl Koç imzaladı

İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarına şampiyonluk hedefiyle başlayan Altınordu, dış transferde 6'ncı imzayı Belçika doğumlu gurbetçi Anıl Koç'a attırdı

03 Temmuz 2018 13:50

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de yeni sezon hazırlıklarına şampiyonluk hedefiyle başlayan Altınordu, dış transferde 6\'ncı imzayı Belçika doğumlu gurbetçi Anıl Koç\'a attırdı. 
Gazişehir Gaziantep\'ten Sinan Osmanoğlu, Denizlispor\'dan Hüseyin Atakan Üner, Manisaspor\'dan Mehmet Enes Sığırcı, Bandırmaspor\'dan David Deniz Kılınç ve Almanya\'nın Viktoria Köln takımından Kemal Rüzgar\'ı renklerine bağlayan İzmir ekibi, Anıl Koç\'un transferini de bitirdi. 
Futbola Belçika\'nın Anderlect takımında başlayan, Charlton, Saint Truiden, FC Eindhoven, Antalyaspor ve son olarak Litvanya kulübü Atlantas ekibinde forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Anıl, \"Altınordu, gelişim sağlayacağım en iyi kulüp. Burada kendimi ispatlayacağım. En iyi katkıyı vermek ve sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyorum\" diye konuştu.

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