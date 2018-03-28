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Spor

Altınordu'da Alex fırtınası

İZMİR, (DHA) TÜRK futbolunun unutulmaz isimlerinden, Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex De Souza, Altınordu'nun Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde 6-8 Nisan'da düzenlenecek uluslararası U12 İzmir Cup'ın başlama vuruşunu yapmak için Türkiye'ye gelec

28 Mart 2018 16:54

İZMİR, (DHA)

TÜRK futbolunun unutulmaz isimlerinden, Fenerbahçe\'nin eski kaptanı Alex De Souza, Altınordu\'nun Selçuk\'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri\'nde 6-8 Nisan\'da düzenlenecek uluslararası U12 İzmir Cup\'ın başlama vuruşunu yapmak için Türkiye\'ye gelecek. Kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmamayı prensip edinen Altınordu\'nun Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe -Galatasaray derbisinin oynandığı 17 Mart\'ta İstanbul\'da bir araya geldiği Alex\'e Altınordu forması giydirerek Brezilyalı yıldıza olan saygısını gösterdi.
Brezilya\'ya dönen Alex de Souza, 3 Nisan Salı günü İstanbul Çırağan Sarayı\'nda düzenlenecek 5. U12 İzmir Cup\'ın basın toplantısına da katılacak. Turnuvanın açılışını daha önce Fatih Terim, Şenes Erzik, Gheorghe Hagi ve Abdullah Avcı gibi ünlü isimler de yapmıştı. Bu yıl 21 ülkeden 56 takımla adeta Dünya Kupası\'na dönüşecek organizasyona Türkiye\'den de 10\'u Süper Lig ekibi olmak üzere toplam 22 kulüp katılacak. İzmir Cup\'a bir dönem Galatasaray\'da görev yapan Jan Olde Riekerink ile eski Fenerbahçeli Salih Uçan da özel konuk olarak katılmıştı.

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