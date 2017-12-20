Altınordu'da 6 genç kiralanacak

İZMİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de ilk yarının son maçında pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Altınordu, forma şansı bulamayan 6 genç futbolcusunu kiralama kararı aldı. Kırmızı-lacivertlilerin Onur Demir, Berk Erel, Yusuf Yalçın Arslan, Anıl Bakakkız, Çağrı Oğuz ve Arda Hilmi Şengül\'ü deneyim kazanmaları için devre arasında sezon sonuna kadar başka takımlara göndereceği bildirildi.

Altınordu\'nun, son iki maçta Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu tarafından ligde görev verilen Rıdvan Özdemir\'i ise takımda tutacağı vurgulandı. Hüseyin Eroğlu yaptığı açıklamada, \"Gelişim ligleri ile 1\'inci Lig\'de futbol çok farklı düzeylerde oynanıyor. Gençlerimizin adaptasyonlarını hızlandırmak istiyoruz. Rıdvan, Karacabey\'de kiralık geçirdiği dönemi iyi kullandı. TFF 2\'nci Lig ve 3\'üncü lig kulüpleri ile görüşerek genç oyuncularımıza forma şansı bulacakları ortam yaratacağız\" dedi.