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Spor

Altınordu zirveye takıldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de 12 hafta sonunda 16 puanla 8'inci sırada yer bulan Altınordu, puan tablosunda üstünde yer alan takımlar arasından şimdiye kadar sadece tek rakibini yenebildi

21 Kasım 2017 17:34

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de 12 hafta sonunda 16 puanla 8\'inci sırada yer bulan Altınordu, puan tablosunda üstünde yer alan takımlar arasından şimdiye kadar sadece tek rakibini yenebildi. Ligde 4\'üncü sıradaki Çaykur Rizespor\'a 4-3, 7\'nci basamaktaki İstanbulspor\'a 2-0 yenilen kırmızı-lacivertliler, zirve takipçisi Ankaragücü ve 6\'ncı sırayı alan Adanaspor\'la 1-1, 3\'üncü basamaktaki Giresunspor\'la ise 3-3 berabere kaldı. İzmir temsilcisi kendisinden daha iyi konumda bulunan kulüpler arasından bir tek 5\'inci sıradaki Elazığspor\'u 2-0 mağlup etti. Zirve yarışındaki takımlar karşısında puan kayıpları yaşayan Lacivert-kırmızılı ekip, bu hafta deplasmanda lider Ümraniyespor\'u mağlup etmeye çalışacak.
KAFKAS\'TAN ZİYARET
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, U16 Ege Kupası için geldiği İzmir\'de Altınordu\'nun Yeşilyurt\'taki Sait Altınordu Yerleşkesi\'ni ziyaret etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Kafkas, ilk iş olarak eğitimlerini sürdüren çocuklarla tanıştı, ardından da tesislerde incelemeler yaptı. Tesiste İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu tarafından karşılanan Kafkas, \"Altınordu gibi kulüplerin sayısının artması çok önemli. Bu modelin örnek alınması ve incelenmesi gerekir\" diye konuştu. Başkan Özkan, Kafkas\'a forma hediye etti.

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