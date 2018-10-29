Altınordu uzun atladı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de evinde Eskişehirspor\'u 2-0 yendikten sonra deplasmanda da Osmanlıspor\'u 1-0 mağlup eden Altınordu, 2 haftada topladığı 6 puanla 5 basamak birden tırmandı. İki hafta önce düşme hattının 2 puan üzerinde 14. sırada yer alan Altınordu, bu sezon ilk kez 2\'de 2 yaparak 13 puana ulaşıp 9. sıraya yerleşti. Tehlikeli bölgeden uzaklaşan kırmızı-lacivertliler, Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 3\'e düşürdü. Başkent\'te sezonun ilk deplasman galibiyetini elde eden İzmir temsilcisinde Serdar Deliktaş 3. kez gol sevinci yaşarken, penaltı kurtaran kaleci Erce de galibiyette önemli rol oynadı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, lige iyi başlayamadıklarını belirterek, \"İstediğimiz oyun anlamında her geçen gün gelişmek ama bunun yanında skor desteğini de almamız gerekiyordu. Özellikle gol bölgelerindeki yaşadığımız sıkıntı bizi puan anlamında aşağılarda tuttu. Kazandığımız için mutluyuz. Kazanma alışkanlığını elde etmek istiyoruz\" dedi.

Yabancı oyuncu oynatmadıklarını hatırlatan Eroğlu, \"Türkiye\'de çok gereksiz para harcanıyor. Türk gençlerimize güvenirsek çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Bizlerin yaptığı iş bir Türkiye projesi. İnşallah diğer takımlarımız da buna katılır\" diye konuştu.