Altınordu üç eksikle gidiyor

İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de Play-Off mücadelesi veren Altınordu, pazar günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçında üç eksikle mücadele edecek. İzmir ekibinde hafta içinde ameliyat olan sağ bek Kerim Alıcı, sarı kart cezalısı stoper Recep ve tedavisi süren ön libero Oğulcan forma giyemeyecek. Altınordu\'da sarı kart sınırında yer alan forvetler Mirkan ve Fatih\'le kanat oyuncusu Erdoğan kart görmeleri halinde İzmir\'de oynanacak İstanbulspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek. Son 3 deplasman maçında Ankaragücü\'nü 2-0, Çaykur Rizespor\'u 3-0 ve Gaziantepspor\'u 1-0 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, Adanaspor\'u da yenerek dış sahada üst üste dördüncü zaferini elde etmeyi hedefliyor.