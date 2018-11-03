Altınordu-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-2

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Mustafa Aydın (xx), Hakan Karabalcık (xx), Ali Can Alp (xx)

ALTINORDU: Erce (xx) - Kerim (xxx), Sinan (xxx), Hasan (x), Yusuf (xxx), Oğulcan (xx), Alican (xxx), Murat (x) (Dk. 46 Atakan xx), Sefa (xx), Muhammed (xx) (Dk. 69 Anıl xx), Serdar (xxx) (Dk. 90+3 Berkay)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Soner (x) - Serkan (xx), Adem (x), Mehmet (xx), Emre (x), Orhan Şam (x), Bjarnason (xx), Kadir (xx) (Dk. 90 Diarra), Tatos (xx), Ahmet Aras (x) (Dk. 80 Ali Fırat), Bagayoko (x)

GOLLER: Dk. 11 Kerim, Dk. 59 (Pen) Serdar (Altınordu), Dk. 28 Mehmet, Dk. 43 (Pen) Tatos (Elazığspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 67 Orhan Şam, Dk. 79 Bagayoko (Elazığspor), Dk. 89 Hasan (Altınordu)

SARI KARTLAR: Bagayoko, Orhan, Serkan, Soner, Ali Fırat (Elazığspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de 11\'inci haftanın açılış maçında Altınordu evinde Tetiş Yapı Elazığspor\'u 3-2 mağlup etti.

İki takımın da birer penaltı kazandığı mücadelede Elazığspor\'da Orhan Şam ve Bagayoko, Altınordu\'da ise Hasan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İzmir ekibine galibiyeti getiren golü 90+2\'nci dakikada Sinan attı. Bu sonuçla Altınordu 3\'te 3 yaparak 16 puana ulaşıp maç fazlasıyla 6\'ncı sıraya yükseldi. Elazığspor ise 7 puanla 17\'nci sırada kaldı.

11\'inci dakikada Altınordu öne geçti. Alican\'ın müthiş ara pasında sağdan ceza sahasına giren Kerim, karşı karşıya pozisyonda kaleci Soner\'i avladı: 1-0.

28\'inci dakikada konuk takım skoru eşitledi. Sağdan kazanılan kornerde Tatos ceza sahasına kesti, iyi yükselen Mehmet ön direkte kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.

43\'üncü dakikada Serdar ceza sahasında Orhan Şam\'ı indirince hakem Mustafa Aydın penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tatos takımını öne geçirdi: 1-2.

İlk yarı 1-2 sona erdi.

58\'inci dakikada oyuna bir kez daha denge geldi. Sağdan Kerim\'in ortasında Emre topu elle kesince Altınordu penaltı kazandı. Serdar kaleci Soner\'i ters köşeye yatırdı: 2-2.

67\'nci dakikada Altınordu kontratağında Elazığsporlu Orhan Şam, Serdar\'ı indirince ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

79\'uncu dakikada Oğulcan\'ı orta sahada indiren Bagayoko da ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

89\'uncu dakikada Altınordulu Hasan önce Ali Fırat\'ı daha sonra Bjarnason\'u iterek gördüğü sarı kartlar nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.

90+2\'nci dakikada soldan Yusuf\'un ceza sahasına ortasında Sinan kafayla topu kalecinin üzerinden filelere yolladı: 3-2.

Altınordu karşılaşmayı 3-2 kazandı.