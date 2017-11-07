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Spor

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan yıldız futbolcu savunması

  İZMİR, (DHA) A Milli Takım'a son dönemde Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü ve Roma'da top koşturan Cengiz Ünder gibi iki genç yeteneği kazandıran Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Türkiye'deki yıldız adaylarının parlamadan sönüp gitmesin

07 Kasım 2017 15:53

 

İZMİR, (DHA) A Milli Takım\'a son dönemde Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü ve Roma\'da top koşturan Cengiz Ünder gibi iki genç yeteneği kazandıran Altınordu\'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Türkiye\'deki yıldız adaylarının parlamadan sönüp gitmesinde futbolcuların suçlu olmadığını söyledi. Adnan Menderes Üniversitesi\'nde gerçekleştirilen panelde antrenörlük bölümü öğrencilerine, \"Bence suçlu Türk gençleri değil, onları büyütemeyen sistem\" mesajı veren Eroğlu, \"Futbol, Burak Yılmaz veya Arda Turan\'ın iyi oynadığı zaman kazanılacak bir oyun değil, kolektif bir oyun. Sonuç değil, süreç odaklı olunmalı. Bu nedenle Alman ekolünü çok beğeniyor ve sürekli inceliyorum\" diye konuştu.
Çağlar ve Cengiz\'in kısa süredeki çıkışlarında Altınordu\'da kusursuz çalışan sistemin çok etkili olduğunu dile getiren Teknik Direktör Eroğlu, \"Bir çocuğun doğru bir şekilde eğitilip eğitilmediğini kimse sorgulamıyor. Genç bir oyuncunun eksikleri giderilmeli, üzerindeki baskı ortamı dağıtılmalı. Stresle baş edebilme yeteneğini kazanıp doğru beslenmeli. Futbolun gerçek doğrularını öğrenerek takım oyuncusu olmalı. Bunların hepsi kusursuz bir hale geldikten sonra o gençten bir yıldız yaratabilirsiniz. Ülkemizde bütün suç gençlerin üzerine yükleniyor. Ben futbolun doğrularını öğreterek kazanmak istiyorum. Doğruları yaparsanız eninde sonunda hedefe ulaşırsınız\" dedi.

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