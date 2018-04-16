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Spor

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: "Play-Off'a kalacağız"

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1

16 Nisan 2018 15:58

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de son 2 maçında Ümraniyespor\'a 2-1, Gazişehir Gaziantep\'e 3-2 yenilerek ilk 2 şansını kaybeden 6. sıradaki Altınordu\'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Play-Off\'a kalacaklarını vurguladı. Dörtte dört yaptıktan sonra milli maç arasına ilk 2 için en avantajlı takım olarak girdiklerini ancak daha sonra çok puan kaybı yaşadıklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, \"Son iki haftada 6 puan toplasaydık direkt Süper Lig\'e çıkma şansı yakalayacaktık. Yine de Play-Off hattındayız, yolumuza devam edeceğiz. Son 3 maçta alacağımız sonuçlarla ilk 6\'nın içinde olacağız. Hedefimiz Play-Off\'tan Süper Lig\'e çıkmak\" dedi.
Ümraniyespor ve Gazişehir randevularında takımının iyi oynadığını belirten teknik patron Eroğlu, \"Özellikle Gazişehir karşısında iyi futbol sergiledik. Kötü goller yiyip, çok fırsat harcadık. Farklı kazanabileceğimiz maçları kaybettik. Oyunumuz skora yansımadı. İyi işler yapsak da puan alamadık. Hatalarımız üzerinde çalışmalara devam edeceğiz\" diye konuştu.
Son 3 maçında küme düşen Manisaspor, düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan Adana Demirspor (D) ve Play-Off kovalayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'la karşı karşıya gelecek Şeytan\'da forvet Mirkan ve stoper Hasan\'ın cezaları sona erdi.

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