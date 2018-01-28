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Spor

Altınordu tam gaz

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya evindeki 2-1'lik Elazığspor galibiyetiyle başlayan Altınordu, dün de zorlu Ankaragücü deplasmanından 2-0'lık zaferle ayrılarak Play-Off yarışından vazgeçmeyeceğini gösterdi

28 Ocak 2018 16:02

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de ikinci yarıya evindeki 2-1\'lik Elazığspor galibiyetiyle başlayan Altınordu, dün de zorlu Ankaragücü deplasmanından 2-0\'lık zaferle ayrılarak Play-Off yarışından vazgeçmeyeceğini gösterdi. Şampiyonluk adayı Başkent temsilcisi karşısında Erdoğan ve Mirkan\'ın golleriyle galibiyete uzanan Altınordu, rakibinin iç sahadaki 6 haftalık galibiyet serisini sonlandırdı. Üst üste alınan 2 galibiyetin gelecek haftalar için kendilerine oyun anlamında büyük katkı sağlayacağını belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, \"Son 3 sezonda 2 kez Play-Off\'u kıl payı kaçırdık. Bu defa ilk 6 hedefimize ulaşmak istiyoruz\" dedi.
Oyuncuların sahada zaman geçirmesine ise karşı çıktığını dile getiren Eroğlu, \"Benim futbolcumun yerde yatmasını asla istemem. Son dakikalar da olsa yatmayacaklar. Yeniyorsak böyle yeneceğiz. Geçenlerde bir oyuncum yattı ve onu uyardım. Hepsine güçlü olun ve ayakta kalın diyorum. Ligde önde olan herkes yerde yatıyor. Ben, bir tane kalecinin mağlupken tedavi olduğunu görmedim. İngiltere\'de bu nasıl ayıpsa burada da ayıp olmalı. Türk futbolunun buna ihtiyacı var\" diye konuştu. Teknik patron Eroğlu, transferin gözdesi kaleci Berke\'yi Chelsea, Juventus ve Manchester City\'nin kadrosuna katmak istediğini tekrarladı.

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