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Spor

Altınordu 'Süper' geliyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto 1

09 Mart 2018 15:47

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de zirve yarışındaki önemli rakiplerinden İstanbulspor\'u geriye düştüğü maçta evinde 3-1 yenen Altınordu, ikinci yarıda adeta şaha kalktı. Oynadığı 9 maçta 7. galibiyetini alan kırmızı-lacivertliler Play-Off yarışında vites yükseltti. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu sezonun ilk yarısında 20 puan topladıklarını, ikinci devrede ise 9 haftada 22 puana ulaştıklarını belirterek, \"Öncelikle ligde kalmayı garantiledik. Play-Off youlnda ise eşik sayılabilecek maçta ciddi rakiplerimizden İstanbulspor\'u yendik. Rakibimize deplasmanda 2-0 yenilmiştik. 3-1\'lik galibiyetle ikili averajda eşitliği sağladık. Genel averajde ise üstünüz. Geçen sezon Play-Off\'u 3\'lü averajla kaçırmıştık. Bu tür küçük detaylar çok önemli\" diye konuştu.
Milli maç arasına kadar Eskişehirspor (D) ve Denizlispor\'la karşı karşıya geleceklerini hatırlatan deneyimli teknik adam, \"Eğer bu 2 maçımızı kazasız atlatırsak, Play-Off\'u kemikleştiririz. Bu kez de hedef büyütüp direkt Süper Lig\'e çıkabilmenin hesaplarını yaparız. O nedenle önümüzdeki 2 hafta bizim açımızdan çok kritik. Biz her maçı final olarak değerlendiriyoruz. Play-Off\'ları geçmiş senelerde hep kıl payı kaçırdık. İnanıyorum ki bu sezon İzmir\'e güzel bir heyecan yaşatacağız ve başarılı olacağız\" cümlelerini kullandı. Hüseyin Eroğlu, Eskişehirspor maçı öncesi Uğur\'un kart cezasının sona erdiğini, sakatlığı bulunan Oğulcan\'ın da takıma dönebileceğini söyledi.  İZMİR\'DEN BÜYÜK DESTEK
ALTINORDU\'nun 1. Lig\'in 26. haftasında Bornova Stadı\'nda İstanbulspor ile oynadığı maça Göztepe ve Altay da destek amaçlı geldi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Başkan Vekili Talat Papatya, Teknik Direktör Tamer Tuna ve Antrenör Mustafa Fedai ile Altay Teknik Direktörü İsmet Taşdemir kritik karşılaşmada Altınordu\'yu yalnız bırakmadı. Altınordu Kulübü\'nde yapılan açıklamada, \"Kritik dönemde destek çağrılarımıza kayıtsız kalmayan Göztepe ve Altay\'a çok teşekkür ederiz. İzmirliler\'i her zaman yanımızda görmek istiyoruz\" ifadelerine yer verdi. Göztepe scaut ekibinin başında bulunan Mustafa Fedai\'nin Altınordulu futbolcuları izlediği ve rapor tuttuğu da öğrenildi. 

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