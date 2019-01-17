Altınordu Sefa'dan patlama bekliyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Play-Off hedefleyen Altınordu\'da sezonun ilk yarısında sadece 1 gol kaydeden Sefa Yılmaz\'dan ikinci devrede patlama bekleniyor.

Kariyerinde Kayserispor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantepspor gibi kulüplerde forma giyerek yıllarca Süper Lig\'de boy gösteren 29 yaşındaki gurbetçi futbolcu sezon başında Boluspor\'dan transfer edildi.

Süper Lig\'de çıktığı 138 maçta 24 gol kaydeden Sefa, 1\'inci Lig\'de 33 müsabakada 3 kez rakip fileleri sarstı. Tecrübeli sağ kanat pazar günü İzmir\'de oynanacak Balıkesirspor Baltok maçında Serdar Deliktaş\'ın sakat olması nedeniyle santrfor olarak görev alacak. Sefa, Altınordu formasıyla ligde eski takımı Boluspor\'un ağlarını havalandırırken, kupada ise Pendikspor\'a 1 gol attı.