Altınordu, play-off şansını korudu

TFF 1. Lig'in 33. haftasında play-off mücadelesi veren Altınordu, sahasında Tuzlaspor'u 3-2 yenerek, 6. sıradaki yerini korudu ve play-off'a kalma şansını son haftaya bıraktı.

Altınordu, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Tuzlaspor'u konuk etti.

İzmir ekibi, karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrılarak puanını 57 yaptı ve 6. sıradaki yerini koruyarak play-off'a kalma şansını son haftaya bıraktı.

Altınordu, ligin son son haftasında deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirpor ile karşılaşacak.

Matematiksel olarak play-off umudu bulunmayan Tuzlaspor ise 47 puanda kaldı.

Ev sahibi ekibe Tuzlaspor karşısında galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kahraman Demirtaş, 37. ve 72. dakikalarda da Hüsamettin Yener attı. Tuzlaspor'un golleri 29. dakikada Matej Pucko ve 84. dakikada penaltıdan Özgürcan Özcan'dan geldi.