Altınordu'nun genç yıldızı Burak İnce, Bundesliga yolcusu

Avrupa'da birçok takımın transfer listesindeki yer alan Burak İnce'ye Arminia Bielefeld'in talip oldu ve transferde büyük bir aşama kaydettiği belirtildi.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Almanya Bundesliga'da mücadele eden Arminia Bielefeld, TFF 1. Lig takımı Altınordu'nun 17 yaşındaki oyuncusu Burak İnce'yle ciddi şekilde ilgileniyor ve kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Alman kulübü, 17 yaşındaki orta sahayı kadrosuna kattıktan sonra 18 yaşına girinceye kadar başka bir kulübe kiralamayı planlarken, Altınordu oyuncunun gelişimi konusunda söz sahibi olmak istiyor.

28 maçta 5 gol attı

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla TFF 1. Lig'de dikkatleri çeken Burak, Altınordu'da çıktığı 28 maçta 5 gol attı.