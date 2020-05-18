Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'e Avrupa'nın devleri talip oldu

Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'den sonra Altınordu'da yetişmiş bir başka genç isim de Avrupa'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Avrupa'nın dev kulüpleri, Ravil Tagir'i renklerine bağlamak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

TFF 1’inci Lig’in en değerli oyuncusu olarak gösterilip adı birçok kulüple anılan Altınordulu genç stoper Ravil Tagir’in kırmızı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra kariyerini büyük ihtimalle yurt dışında sürdüreceği belirtildi.

Bu sezon TFF 1’inci Lig’de ilk maçına 16 yaşındayken çıkan ve 17 yaşına 6 Mayıs’ta giren Ravil Tagir için son dönemde Avrupa’nın dev kulüpleri Altınordu ile temasa geçmeye başladı. Ahıska Türkü olan Ravil’e Portekiz’den Benfica, İtalya’dan Juventus ve Inter, Almanya’dan ise Borussia Dortmund’un talip olduğu öğrenildi.