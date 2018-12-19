Altınordu kendini aşacak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de ilk yarının son haftasında pazartesi günü evinde Giresunspor\'la karşılaşacak Altınordu sahadan puanla ayrılması halinde son 5 yıldaki en iyi yenilmezlik serisini yakalamış olacak.

1\'inci Lig\'e yükseldiği 2014-15 sezonunda son 10 maçında 9 galibiyet 1 beraberlik alarak müthiş bir performans gösteren, 2016-17\'de 7 galibiyet 2 beraberlikle 9 haftalık namağlup seri yakalayan İzmir ekibi, bu sezon 7\'nci ve 16\'ncı haftalar arasında 5 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek 10 haftadır sahadan eli boş ayrılmadı. İzmir temsilcisi, Giresunspor karşısında da kaybetmeme serisini 11 haftaya çıkarmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertlilerin 3\'üncü Lig\'de şampiyon olduğu 2012-13 sezonunda 16 hafta, 2\'nci Lig\'de kupa kaldırdığı 2013-14 sezonunda ise 17 hafta bileği bükülmemişti.