Altınordu kazanmak için gidiyor

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de pazar günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep\'le karşılaşacak Altınordu, bu maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

Evinde Denizlispor\'u 4-0 mağlup ederek galibiyetle tanışan İzmir ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. İç saha, deplasman ayrımı yapmadan seri galibiyetler almak istediklerini belirten Eroğlu, \"Gazişehir iyi bir kadroya sahip. Ligin yüksek bütçeli takımlarından biri. Kaliteli oyuncuları var. Biz de iyiye gidiyoruz. Denizlispor galibiyetiyle moral bulduk. Yeni bir takımız, saha içi uyum sorununu aşıyoruz. Hedefimiz 3 puan\" diye konuştu.

Öte yandan Altınordu\'da sakat Enes ve Ali Mert dışında eksik yok.

KULÜBÜN İLK VIP ÜYELERİ

Altınordu\'nun taraftarlarını onore etmek amacıyla başlattığı VIP Üyelik Sistemi\'nin ilk katılımcıları belli oldu. Altınordu CEO\'su Barış Orhunbilge, altın üyelik kartını Rahmi Yiğit Demir\'e, bronz üyelik kartlarını ise Tamsüer Gültekin\'e ve Güneş Erhan Karahan\'a imzalı formalarıyla birlikte teslim etti. Sistemin Altınordu tarihinde bir ilk olduğunu belirten Orhunbilge, \"İlk üyelerimizle tanışmaktan büyük mutluluk duyuyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz\" dedi.

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