Altınordu kaybetmeyi unuttu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de 1-0 öne geçtiği Boluspor deplasmanından 1-1\'lik beraberlikle dönerek Play-Off hattındaki yerini kaybeden Altınordu, namağlup serisini 10 haftaya çıkararak teselli buldu. Kırmızı-lacivertliler son 10 haftada yenilgi yüzü görmeyen tek takım olmayı başardı. 21 Eylül\'de evinde 1-0 kaybettiği Adana Demirspor maçından bu yana bileği bükülmeyen İzmir temsilcisi, daha sonra çıktığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik alarak 20 puan topladı. İlk yarının son maçında 24 Aralık Pazartesi günü İzmir\'de Giresunspor\'la karşılaşacak Şeytan\'da sağ kanat Murat sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Boluspor beraberliği sonrası takımının maç kaybetmeme serisi anlamında direnç kazandığını ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, \"İyi oynamadığımız bir anda golü bulduk. Hemen ardından gelen baskıyı üzerimizden atıp durumun 1-1\'e gelmesini engelleyebilseydik durum çok farklı olabilirdi. Boluspor daha etkili gibi görünse de eşit sayıda pozisyon yakaladığımızı söyleyebilirim. Sonuçta namağlup serimizi 10 maça taşıdık. İlk yarının son maçını da kazanıp devreyi hedeflediğimiz noktada tamamlamak istiyoruz. Hedefimize doğru adım adım yürüyoruz\" diye konuştu.