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Spor

Altınordu kaçamıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 90+3'üncü dakikada yediği golle 3-2 mağlup olarak Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atan Altınordu, bu sezon öne geçtiği maçlarda altıncı kez puan kaybı yaşadı

15 Nisan 2018 17:22

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de deplasmanda Gazişehir Gaziantep\'e 90+3\'üncü dakikada yediği golle 3-2 mağlup olarak Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atan Altınordu, bu sezon öne geçtiği maçlarda altıncı kez puan kaybı yaşadı. 
Daha önce ilk golü attığı Ankaragücü (D), Akın Çorap Giresunspor, Adana Demirspor ve Samsunspor karşılaşmalarından da beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, Balıkesirspor Baltok (D) ve son olarak Gazişehir Gaziantep\'e ise yenilmekten kurtulamadı. Skoru korumakta güçlük çeken Altınordu, bu sezon üçüncü kez son anda yediği gollerle yıkıldı.
Kırmızı-lacivertiler, Balıkesirspor deplasmanında 90\'ıncı dakikada yediği golle 2-1 mağlup olmuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında ise 90+3\'üncü dakikada kalesinde gol görerek sahadan 2-1\'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Ligde 4\'te 4 yaptıktan sonra son 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak düşüşe geçen Altınordu\'nun teknik patronu Hüseyin Eroğlu, \"Deplasmanda cesur oynadık. Rakip 2-1 öne geçince oyun çok soğudu. Sakatlanan futbolcuları fazlaydı. Beraberliği sağlamamızdan sonra tekrar iyileştiler ve o futbolcularla golü buldular. Kazanan haklıdır, rakibi tebrik ediyorum\" dedi.
 

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