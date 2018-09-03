Altınordu ilkleri yaşadı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de dün evinde çıktığı Ege derbisinde Denizlispor\'u 4-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alan Altınordu\'da rakip fileleri sarsan 4 futbolcu da kırmızı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Orta saha oyuncusu Hüseyin Atakan, eski takımına karşı gol perdesini açarken, kazandırdığı penaltıyı gole çeviren Serdar ve gurbetçi futbolcular Muhammed ile Anıl attıkları gollerle moral buldu. İlk 3 maçta sessiz kalan 4 yeni transferin skora katkı sağlaması teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Altınordu tarihinde ilk kez Denizlispor kalesine 4 gol bırakırken rakibine karşı en farklı galibiyetini elde etmiş oldu. Puanını 5\'e çıkaran İzmir temsilcisi bu galibiyetle 13\'üncü sıradan 8\'inciliğe yükselerek 5 basamak birden tırmandı.

Milli maç arasına moralli giren Altınordu\'da teknik patron Hüseyin Eroğlu, \"Altınordu gibi oynadık\" yorumu yaptı. Eroğlu, \"Savunma, hücum, skor, mücadele, istek ve futbol anlamında her şeyi yaptık. Lige 3 maçta 7 puan kaybıyla başladık. Kadrosuna 12 yeni oyuncu katan bir ekipte sistemi oturtmak zaman alıyor ve karşımıza böyle bir tablo çıkabiliyor. İşte tam noktada, milli maç arasından önce kazanmak ve başımızı yukarıya doğru kaldırmak zorundaydık. Hücum hattında kurduğumuz baskı ile rakibi hataya zorladık. Bulduğumuz gol, ardından rakibin 10 kişi kalması ve skorun da 2-0\'a gelmesi rakibin direncinin kırılmasını sağladı. Tam zamanında gelen bu galibiyetin bizi yukarıya doğru taşıyacağına inanıyorum\" diye konuştu.

