Altınordu ilk yarının son sınavında

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de geçen hafta deplasmanda Boluspor\'la 1-1 berabere kalarak namağlup serisini 10 maça çıkaran Altınordu yarın ilk yarının son haftasında evinde Giresunspor\'la karşı karşıya gelecek.

Bornova Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayacak müsabakayı Emre Malok yönetecek. Karşılaşmanın biletleri VIP 70 TL, numaralı tribün 20, kale arkası misafir tribünü 15 TL\'den satışa sunuldu. Ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı sağ kanat Murat ve tedavileri süren Serdar, Kemal, Oğulcan, Ali Mert ve Enes Kubat forma giyemeyecek. Cezası biten stoper Sinan, ilk 11\'deki yerini alacak. İzmir ekibi, tarihinde 10 kez karşılaştığı Giresunspor\'a karşı ilk galibiyetini almaya çalışacak. Play-Off hedefindeki Altınordu\'nun 25 puanı bulunurken, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karadeniz ekibi 18 puanda.

Altınordu\'nun Giresunspor karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Erce - Kerim, Sinan, Hasan, Yusuf, Berkay, Alican, Muhammed, Anıl, Atakan, Sefa