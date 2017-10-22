Altınordu ilk kez sessiz

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'de deplasmanda İstanbulspor\'a 2-0 mağlup olan Altınordu, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada rakip fileleri sarsmayı başaramadı.

İlk 8 haftada tüm takımlar karşısında skor üretebilen İzmir temsilcisi, bu periyotta attığı 17 golle ligin en skorer ekiplerinden biri oldu. İstanbul deplasmanında gol yollarında sessiz kalan Şeytan, dış sahadaki 2 haftalık galibiyet serisini sürdüremedi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, rakip ceza sahasında 1-2 pozisyon dışında etkili olamadıklarını söyledi.

Müsabakanın ilk yarısında topa sahip olduklarını ve üstün oynadıklarını dile getiren Eroğlu, \"Galibiyet hedefiyle sahaya çıktık. Rakibin gücünü biliyorduk. İstanbulspor ilk devrenin sonunda golü bulduktan sonra avantaj sağladı. İkinci yarıda tempoyu yükseltip hareketli oynamamız gerekiyordu, ancak ön bölgede bunu başaramadık. Savunmalarını çözemedik. Hücumda üretken olamadığımız kısır bir maç geçti. Ön bölgenin hareketsiz oluşu rakibin işine geldi. Biraz daha çalışmamız gerekiyor\" diye konuştu.