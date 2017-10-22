T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu ilk kez sessiz

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 1'inci Lig'de deplasmanda İstanbulspor'a 2-0 mağlup olan Altınordu, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada rakip fileleri sarsmayı başaramadı

22 Ekim 2017 16:40

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'de deplasmanda İstanbulspor\'a 2-0 mağlup olan Altınordu, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada rakip fileleri sarsmayı başaramadı.
İlk 8 haftada tüm takımlar karşısında skor üretebilen İzmir temsilcisi, bu periyotta attığı 17 golle ligin en skorer ekiplerinden biri oldu. İstanbul deplasmanında gol yollarında sessiz kalan Şeytan, dış sahadaki 2 haftalık galibiyet serisini sürdüremedi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, rakip ceza sahasında 1-2 pozisyon dışında etkili olamadıklarını söyledi.
Müsabakanın ilk yarısında topa sahip olduklarını ve üstün oynadıklarını dile getiren Eroğlu, \"Galibiyet hedefiyle sahaya çıktık. Rakibin gücünü biliyorduk. İstanbulspor ilk devrenin sonunda golü bulduktan sonra avantaj sağladı. İkinci yarıda tempoyu yükseltip hareketli oynamamız gerekiyordu, ancak ön bölgede bunu başaramadık. Savunmalarını çözemedik. Hücumda üretken olamadığımız kısır bir maç geçti. Ön bölgenin hareketsiz oluşu rakibin işine geldi. Biraz daha çalışmamız gerekiyor\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA TFFLigAltınorduTeknikHüseyin EroğluMüsabakanınEroğluRakibinSavunmalarınıHücumdaBiraz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24